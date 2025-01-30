Власти Барнаула рассказали, каких учителей не хватает в городских школах

Самый большой дефицит возник среди педагогов по математике, физике, русскому языку и литературе Борьба с дефицитом кадров и уязвимость педагогов перед критикой в соцсетях - эти и другие актуальные проблемы в сфере образования Барнаула обсудили на совещании у главы города Вячеслава Франка.
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