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Байден разрешил киевскому режиму использовать ракеты большой дальности

Байден разрешил киевскому режиму использовать ракеты большой дальности

ВАШИНГТОН (ИА Реалист).Пока еще президент США Джо Байден разрешил так называемой Украине использовать американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для нанесения ограниченных ударов по территории России.

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