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Калуга-поиск

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В Калужской области предотвратили попытку поджога военкомата

В Калужской области предотвратили попытку поджога военкомата

В Калужской области задержали 22-летнего местного жителя, которого подозревают в подготовке теракта. Как сообщили в пресс-службе УФСБ, молодой человек самостоятельно установил контакт с представителем Службы безопасности Украины.

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