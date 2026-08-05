В Калужской области предотвратили попытку поджога военкомата

В Калужской области задержали 22-летнего местного жителя, которого подозревают в подготовке теракта. Как сообщили в пресс-службе УФСБ, молодой человек самостоятельно установил контакт с представителем Службы безопасности Украины.
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