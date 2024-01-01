О том, что ВСУ ответят за теракт в Белгороде 1 января заявил президент России Владимир Путин Российские военные провели ракетный обстрел позиций ВСУ в Харькове.
Возмездие за Белгород. Российские военные нанесли ракетные удары по позициям ВСУ
Комментарии
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Николай Николаев
И это считают возмездием? А почему следом не направить беспилотники и посмотреть куда попали и какие результаты. А то ориентируются на украинские источники. А как же докладывают ВГК об итогах наших ударов?
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1 д.
Модест
По старой привычке машем кулаками после драки. Где наша разведка? Где успешно выведенные на орбиту разведывательные спутники? Где А-50? Или поверили, что волчара будет кушать травку?
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22 час.
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