Слуцкий: теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне

Теракты в Севастополе и Дагестане были задуманы вне России и направлены в первую очередь на разобщение народа и распространение паники, заявил в своем Telegram-канале председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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