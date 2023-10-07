В ряде населенных пунктов страны проводится пробное послепереписное исследование

С 30 сентября по 10 октября 2023 года Национальное бюро статистики (НБС) проводит пробное послепереписное исследование (ППИ), охватывающее 26 переписных участков в 10 населенных пунктах, где проводилась пробная перепись населения и жилищного фонда (28 августа - 28 сентября 2023 года).