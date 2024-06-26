Неверный курс. Половина украинцев разочарованы развитием событий в стране

Около половины украинцев считают, что события в их стране развиваются в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, представленные сегодня на пресс-конференции "Оценка ситуации в стране, доверие к социальным институтам, политикам, должностным лицам и общественным деятелям, отношение к выборам, вера в победу".