Мать с младенцем умерли при родах в Саратове

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Беременная скончалась во время родов в больнице Саратова. У 23-летней роженицы было инфекционное заболевание, сообщил на брифинге 6 февраля министр здравоохранения области Владимир Дудаков.
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