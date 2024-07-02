Мобильные группы спасателей МЧС России патрулируют в регионах страны

Основная задача мотогрупп - патрулирование и профилактика пожаров и оказание помощи при ДТП. Такой формат позволяет быстрее приезжать на место вызова, выполнять первоочередные работы и оказывать помощь до прибытия основных сил и средств, что очень важно в условиях мегаполиса.