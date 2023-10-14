Леонид Куравлев: фотографии актера со съемок советских кинофильмов!

8 октября исполнилось бы 87 лет Леониду Куравлеву — выдающемуся актеру с невероятным обаянием!Герои, которых играл в кино Леонид Куравлев, сразу же завоевывали сердца миллионов людей, а фильмы с его участием любят смотреть даже спустя десятилетия.
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