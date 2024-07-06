Один из самых коварных видов рака: онколог предупредил русских

Рассказываем, какой из видов рака, по мнению онколога, является одним из самых коварных. Евгений Черемушкин, врач-онколог и старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, рассказал NEWS.
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