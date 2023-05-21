Федеральное агентство новостей №1

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Гастроэнтеролог Зятенкова рассказала о неожиданной опасности парного молока

Гастроэнтеролог Зятенкова рассказала о неожиданной опасности парного молока

Согласно заявлению врача-терапевта и гастроэнтеролога Елены Зятенковой, употребление парного молока и продуктов из него может привести к расстройству нервной системы.

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