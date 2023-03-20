«Одноклассники» запускают хобби-шоу с Сергеем Буруновым

«Одноклассники» запускают первое собственное шоу о хобби – «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым. Проект посвящен уникальным увлечениям пользователей соцсети и станет первым в линейке оригинальных шоу, которые появятся на платформе в 2023 году.