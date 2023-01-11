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Пушилин заявил о переломном моменте в боях за ДНР

Пушилин заявил о переломном моменте в боях за ДНР

Глава ДНР Пушилин заявил о наступлении переломного момента в боях за территорию республики<p class="p1"><strong>Взятие Соледара открывает выход к Славянску и Краматорску, идет подготовка к освобождению всей Донецкой народной республики (ДНР).

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