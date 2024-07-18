«Загадочный и непредсказуемый»: Юлия Власова рассказала о знакомстве с Джонни Деппом

На днях папарацци поймали Джонни Деппа в компании 28-летней Юлии Власовой из Екатеринбурга. Как оказалось, они познакомились три года назад в Карловых Варах, в Чехии, где Юлия получила второе высшее образование и открыла салон красоты.
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