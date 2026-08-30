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Тульские новости

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Губернатор Тульской области отменил опасность атаки дронов

Губернатор Тульской области отменил опасность атаки дронов

Силы ПВО за ночь сбили 13 вражеских дронов, после чего была отменена опасность атаки БПЛА в Тульской области.

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