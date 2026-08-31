Оператору аттракциона, на котором едва не погиб ребенок, грозит до 6 лет колонии

"112" В Уфе начался суд над оператором карусели, по чьей вине едва не погиб 12-летний мальчик. Как установило следствие, техническое состояние аттракциона было удовлетворительным.
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