Тбилисский "майдан" в Грузии не получился, в первую очередь, благодаря благоразумию и опыту грузинского народа, который любит свободу, чтит свою веру, традиции предков и не позволяет навязывать Западу чуждые им педерастические ценности.
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