Цифровой двойник поможет уральским металлургом экономить ресурсы

ММК внедрил цифровой двойник в доменном цехе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК запустил в промышленную эксплуатацию систему цифрового двойника процессов в верхней части доменной печи №1 для получения автоматизированных рекомендаций по корректировке хода плавки.