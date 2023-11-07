Историк: надо доводить до Запада факты о геноциде народов СССР гитлеровцами

Материалы о геноциде советского народа, совершенном гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны, надо доводить до общественности на Западе, заявила руководитель Центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.
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