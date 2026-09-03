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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ф-1» показала ливрею машины безопасности в честь «Тачек» для Гран-при Италии

Машина безопасности «Формулы-1» получила особую расцветку перед Гран-при Италии. В Монце серия и Disney отмечают 20-летие мультфильма «Тачки».

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