Разводчики довели собаку до истощения и просто выбросили. Волонтеры спасли ее от гибели

ДругВ мире животныхРазводчики довели собаку до истощения и просто выбросили. Волонтеры спасли ее от гибелиЭту истощенную собаку нашли на улице. В облезлой и худой собаке сложно было узнать породистого алабая.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕБЕлена Бресловавсех благ Человекам!ольгаМожно ли найти заводчиков, которые это сотворили? Найти и наказать!!! Я бы лично их избила!!!!!!!!!Вера Куземцева (Шалюта)Ну они тоже дождутся своего,но я бы раньше с ними это сделала,во-первых кострировала без наркоза,чтобы больше такие пидарасы не рождались,а во-вторых,отрубила бы им руки,чтобы с голоду сдохли и пустить на помойку.ольгаПолностью с Вами согласна!!! Но как это сделать!?!?Элеонора КоганСпасибо добрым людям за спасения собачки,здоровья ей и добрых ручек!!!А бывшего хозяина к ответу.Людмила ГордиенкоСпасибо волонтерам за доброе сердце и неравнодушие!Комментировать
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