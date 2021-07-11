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Разводчики довели собаку до истощения и просто выбросили. Волонтеры спасли ее от гибели

Разводчики довели собаку до истощения и просто выбросили. Волонтеры спасли ее от гибели

Эту истощенную собаку нашли на улице. В облезлой и худой собаке сложно было узнать породистого алабая.

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Елена Бреслова
всех благ Человекам!
ольга
Можно ли найти заводчиков, которые это сотворили? Найти и наказать!!! Я бы лично их избила!!!!!!!!!
Вера Куземцева (Шалюта)
Ну они тоже дождутся своего,но я бы раньше с ними это сделала,во-первых кострировала без наркоза,чтобы больше такие пидарасы не рождались,а во-вторых,отрубила бы им руки,чтобы с голоду сдохли и пустить на помойку.
ольга
Полностью с Вами согласна!!! Но как это сделать!?!?
Элеонора Коган
Спасибо добрым людям за спасения собачки,здоровья ей и добрых ручек!!!А бывшего хозяина к ответу.
Людмила Гордиенко
Спасибо волонтерам за доброе сердце и неравнодушие!

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