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Сандра Буллок призналась, что видела НЛО во время съемок

Сандра Буллок призналась, что видела НЛО во время съемок

Американская актриса Сандра Буллок, знакомая зрителям по лентам «Невидимая сторона», «Практическая магия» и «Скорость», не стала скрывать, что однажды во время съемочного процесса столкнулась с неопознанными летающими объектами.

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