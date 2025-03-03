«Купол Донбасса» сорвал 157 атак украинских БПЛА над Донецком и Макеевкой

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» сорвала 157 террористических атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на мирных граждан и инфраструктуру Донецкой Народной Республики (ДНР).
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