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«Кубань» уволила Евдокимова. Клуб идет 16-м в Первой лиге и вылетел из Кубка

«Кубань» объявила об отставке главного тренера Роберта Евдокимова. Стороны прекращают сотрудничество по обоюдному согласию.

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