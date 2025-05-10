Олег Морозов о перестройке: «Неумелые эксперименты дорого обходятся человечеству»

40 лет назад пленум ЦК КПСС провозгласил необходимость совершенствования экономической системы СССР, что фактически дало старт перестройке – 6-летнему периоду истории страны, который закончился ее развалом.
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