Легионер «Спартака» Медина призвал не судить о России по американским фильмам

Фото: ru.wikipedia.org Парагвайский полузащитник Хесус Медина, играющий за московский "Спартак", сказал, что советует знакомым в других странах не верить в образ России, иногда создаваемый в американских фильмах".
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