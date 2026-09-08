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Царьград

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ВСУ атаковали Ростов 6 сентября: библиотека закрыта после удара

ВСУ атаковали Ростов 6 сентября: библиотека закрыта после удара

Донская государственная публичная библиотека в Ростове-на-Дону закрыта после атаки ВСУ 6 сентября. Повреждены многоквартирные дома и административные здания, ранены четверо, включая ребёнка.

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