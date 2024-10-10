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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даллас» подписал двусторонний контракт с Эй Джей Лоусоном

«Мэверикс» подписали двусторонний контракт с атакующим защитником Эй Джей Лоусоном (24 года, 198 см), который был отчислен два дня назад.

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