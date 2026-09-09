Онлайн-мероприятия в Липецкой области выросли на 21% летом

Количество онлайн-мероприятий на платформе МТС Линк за лето выросло на 21%, использование ИИ-инструментов увеличилось в 3,8 раза, а визуальные эффекты на созвонах стали применяться чаще на 1163%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым