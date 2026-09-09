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Новости Липецка

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Онлайн-мероприятия в Липецкой области выросли на 21% летом

Онлайн-мероприятия в Липецкой области выросли на 21% летом

Количество онлайн-мероприятий на платформе МТС Линк за лето выросло на 21%, использование ИИ-инструментов увеличилось в 3,8 раза, а визуальные эффекты на созвонах стали применяться чаще на 1163%.

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