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Мировое обозрение

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Не вылупившийся из яйца динозавр из Монтаны раскрыл палеонтологам секреты взросления троодонов

Не вылупившийся из яйца динозавр из Монтаны раскрыл палеонтологам секреты взросления троодонов

Палеонтологи получили редчайшую возможность заглянуть в ранние стадии развития динозавра: минерализованные останки эмбриона, так и не сумевшего вылупиться из яйца, позволили проследить, как троодон менялся от зародыша до взрослой особи.

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