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Внимание! Одесса и Николаев, ракетный удар: от мощных взрывов колонна техники взлетела на воздух

Внимание! Одесса и Николаев, ракетный удар: от мощных взрывов колонна техники взлетела на воздух

«Одесситы пишут, что прилетело в город Татарбунары Белгород-Днестровского района. Говорят, что можно не переживать, «Могила графа Дракулы» не пострадала, а пострадала колонна военной техники, которая базировалась в северной части города», - отмечает пророссийское подполье.

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