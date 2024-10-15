Внимание! Одесса и Николаев, ракетный удар: от мощных взрывов колонна техники взлетела на воздух

«Одесситы пишут, что прилетело в город Татарбунары Белгород-Днестровского района. Говорят, что можно не переживать, «Могила графа Дракулы» не пострадала, а пострадала колонна военной техники, которая базировалась в северной части города», - отмечает пророссийское подполье.
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