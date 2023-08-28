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ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет (Daily Mail)

ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет (Daily Mail)

По данным Daily Mail, Международная федерация футбола собирается добиваться того, чтобы президенту Королевской испанской футбольной федерации не позволяли работать в этом виде спорта 15 лет.

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