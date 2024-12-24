Кроссовер Hongqi HS3: как он едет и сколько стоит

Премиальный бренд Hongqi Group FAW продолжает расширять модельный ряд в России. Китайцы захватили бизнес такси и корпоративные автопарки с помощью седанов Hongqi H5 и Hongqi H9, но кроссоверы все еще находятся «в упадке» и по-прежнему менее распространены на дорогах.
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