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«А вот и ответ за налёт БЛА, Одессы больше нет»: ВКС РФ обрушили на Киев и Одессу сокрушительную бомбардировку: Новости СВО, 12.03.25 г.

«А вот и ответ за налёт БЛА, Одессы больше нет»: ВКС РФ обрушили на Киев и Одессу сокрушительную бомбардировку: Новости СВО, 12.03.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 12 марта 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 12.

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Комментарии
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Eduard
Одесса то причем?
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17 час.
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