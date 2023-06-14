Время без шашлыка: особый противопожарный режим ввели в Петербурге с 14 июня

На время его действия запрещается разводить огонь, сжигать мусор и сухую растительность. В Петербурге ввели особый противопожарный режим с 14 по 30 июня 2023 года.
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