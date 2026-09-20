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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о Ла Лиге: «Мы видели просто смешные вещи – отмена гола «Осасуне», пенальти «Барсы». Я думал, что лига изменилась без меня, но нет»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью высказался о шестиочковом отставании от «Барселоны» после поражения от « Атлетико » (1:2) в 7-м туре Ла Лиги .

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