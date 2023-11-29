1 декабря для жителей Владимира истечёт срок уплаты налогов на имущество

До конца ноября надо уплатить налоги на земельные участки и автомобили.Четверг 30 ноября – крайний срок для жителей Владимирской области, чтобы уплатить имущественные налоги на земельные участки, объекты капитального строительства и транспорт.
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