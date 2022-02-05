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Польский обозреватель выразил опасения по поводу возможного скорого запуска газопровода «Северный поток-2» в эксплуатацию

Польский обозреватель выразил опасения по поводу возможного скорого запуска газопровода «Северный поток-2» в эксплуатацию

В Польше продолжают рассуждать о возможном вводе в строй газопровода «Северный поток-2». Напомним, что Польша является одной из тех стран, которые выступают категорически против сертификации газопровода, проложенного по дну Балтийского моря.

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