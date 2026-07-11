Страна и люди
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Страна и люди

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Продолжительность жизни в России за десять лет вырастет до 81 года

Продолжительность жизни в России за десять лет вырастет до 81 года

В России ожидаемая продолжительность жизни к 2030 году может составить 78 лет, а к 2036 - 81 год. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости.

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