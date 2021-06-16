Евгения СТАРЦЕВА: Оправдания искать бессмысленно - наша игра пока очень сырая

32-летняя связующая - одна из трех в сборной России, кто застал в ней победы на мировом уровне. Вместе с ровесницами Татьяной Кошелевой и Наталией Гончаровой в 2010 году Евгения Старцева выиграла в составе сборной России чемпионат мира, причем в той же стране, где пройдет ближайшая Олимпиада.
Популярные статьи
- Великолепная четверка на теннисном пикнике. До второй недели Уимблдона добрался российский квартет
- «Человек сказал правду, а вы недовольны – Черчесов действительно госчиновник класса А: назначен был президентом и снят может быть только им»
- Почему россиянам в четвертьфинале Украина - Англия нужно болеть за украинцев. Три причины
Свежие комментарии