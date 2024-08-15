Музыканты получат разрешение на выступление на Кировке после упорядочения организации мероприятий

В Челябинске разработан порядок организации творческих выступлений на Кировке. Теперь жители города могут заполнить специальную заявку и выбрать площадку для исполнения своих музыкальных или вокальных произведений.
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