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Гурцкая о «Краснодаре»: «Главная победа – подписание «глухого» тренера. Ивич гнет свою линию, играя посредственными футболистами, которые в других клубах РПЛ, вероятно, вообще не играли бы»

Гурцкая о «Краснодаре»: «Главная победа – подписание «глухого» тренера. Ивич гнет свою линию, играя посредственными футболистами, которые в других клубах РПЛ, вероятно, вообще не играли бы»

– Главная победа «Краснодара» – подписание «глухого» тренера. Ивич гнет свою линию, играя исключительно своими, посредственными футболистами, которые в других клубах России, вероятно, вообще не играли бы.

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