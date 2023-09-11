Гурцкая о «Краснодаре»: «Главная победа – подписание «глухого» тренера. Ивич гнет свою линию, играя посредственными футболистами, которые в других клубах РПЛ, вероятно, вообще не играли бы»

– Главная победа «Краснодара» – подписание «глухого» тренера. Ивич гнет свою линию, играя исключительно своими, посредственными футболистами, которые в других клубах России, вероятно, вообще не играли бы.
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