Рейтинг самых могущественных стран по опросу общественного мнения / © Visual Capitalist Инфографика основана на данных индекса Best Countries 2026, подготовленного Школой бизнеса Уортона при Пенсильванском университете.
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