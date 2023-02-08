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Малкин вошел в топ-50 ассистентов НХЛ за всю историю

Малкин вошел в топ-50 ассистентов НХЛ за всю историю

Евгений Малкин вышел на пятидесятое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ. В ночь на 8 февраля в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш».

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