Малкин вошел в топ-50 ассистентов НХЛ за всю историю

Евгений Малкин вышел на пятидесятое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ. В ночь на 8 февраля в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш».