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Задержан находившийся в розыске экс-гендиректор «Облкоммунэнерго» Буданов

Задержан находившийся в розыске экс-гендиректор «Облкоммунэнерго» Буданов

Бывший генеральный директор компании «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, являющийся фигурантом дела о мошенничестве на 20 млн рублей и находившийся в федеральном розыске, задержан и арестован, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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