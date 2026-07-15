Задержан находившийся в розыске экс-гендиректор «Облкоммунэнерго» Буданов

Бывший генеральный директор компании «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, являющийся фигурантом дела о мошенничестве на 20 млн рублей и находившийся в федеральном розыске, задержан и арестован, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.