Картина дня. Финансы

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    Горлышко как можно уже, и долбить с усердием, чтоб если и прорвутся но единицы. У которых при упоминании о России нед...Зеркальный ответ ...
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Предметы на фото после удара по объекту в Одессе опровергают слова о том, что он был гражданским

Предметы на фото после удара по объекту в Одессе опровергают слова о том, что он был гражданским

Американские СМИ неожиданно для украинских партнёров выдали материал, разрушающий фейки о нанесении Вооружёнными силами России ударов по гражданским объектам.

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