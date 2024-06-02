YouGov: около 50% американцев согласились с судебным приговором Трампу

Около 50% опрошенных американцев согласились с решением суда присяжных по вынесению обвинительного приговора кандидату на пост президента США Дональду Трампу по делу о подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии