Гениальный ход Путина: разрушение логистики ВСУ и колоссальные потери для Запада Ирина ВальковаВ последнее время военные действия на Украине приобрели новый виток, став ещё более интенсивными и стратегически продуманными.
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