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США рассматривают возможность начала военной операции в Мали

США рассматривают возможность начала военной операции в Мали

ROLEX DELA PENA/EPA/TASS Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность начала военной операции в Мали против группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM)*, связанной с "Аль-Каидой"*.

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