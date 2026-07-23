США рассматривают возможность начала военной операции в Мали

ROLEX DELA PENA/EPA/TASS Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность начала военной операции в Мали против группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM)*, связанной с "Аль-Каидой"*.
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